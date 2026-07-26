Оговорка в колонии помогла раскрыть одно из самых зверских убийств семьи из 90-х

В Брянской области спустя 28 лет перед судом предстал Геннадий Жадан — один из двух предполагаемых убийц семьи Кривонос, расстрелянной и зарезанной в 90-х годах из-за шести тысяч долларов. Как пишет РЕН ТВ , преступление долгие годы числилось в «висяках», но случайно всплыло во время оперативной прослушки заключенного, который планировал новое убийство. Второй соучастник уже мертв, а Жадан теперь ждет приговора.

Трагедия разыгралась поздним вечером, когда глава семьи Вячеслав Кривонос приехал на встречу с продавцами грузовика. Шесть тысяч долларов (по тем временам цена квартиры в центре Брянска) оказались ловушкой: приятели Жадана решили ограбить покупателя, но наличных при нем не было. Тогда они отправились в дом Кривоноса, где зарезали его жену и двух малолетних дочерей — пяти и десяти лет. Дети проснулись от шума, старшая попыталась спрятаться в шкафу, но ее нашли и убили.

Улик почти не осталось: окровавленный нож без отпечатков и ни одного свидетеля. Дело застряло в архивах на десятилетия. Один из убийц успел скончаться, а Жадан уже отбывал срок за разбой, когда оперативники зафиксировали его разговор о подготовке нового преступления. Фраза «Ну и что, первый раз что ли?» заставила следователей пересмотреть старые материалы. Под давлением улик подозреваемый написал явку с повинной, но долго перекладывал вину на мертвого сообщника.

Родственник погибших Алексей Симоненко признался, что долгие годы был знаком с одним из убийц и даже не подозревал о его причастности. В СК региона отметили, что раскрывают все больше старых дел — только за первое полугодие удалось закрыть 19 таких эпизодов.