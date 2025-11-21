Уголь или гриб? Как отличить редкую Булгарию от Саркосомы во время прогулки по подмосковному заповеднику

Ведущий специалист по экологическому просвещению Ольга Калинина поделилась фотографиями Булгарии пачкающей (Bulgaria inquinans) — редкого несъедобного гриба черного цвета и необычной формы, который вызывает интерес у любителей экзотики из-за своей неординарности, сообщил REGIONS.

По информации издания, гриб обнаружили на территории Приокско-Террасного заповедника.

«На поваленной березе выросли маленькие черные блюдца плодовых тел. Когда споры рассеиваются, они окрашивают все вокруг в черный цвет. Именно за это булгарию и назвали пачкающей», — рассказали в заповеднике.

По данным издания, некоторые грибники путают Булгарию пачкающую с Саркосомой шаровидной (Sarcosoma globosum). Специалисты заповедника понимают, что людей вводит в заблуждение сходство внешнего вида обоих видов грибов. Разобраться несложно. Булгария появляется в конце лета. Гриб также встречается осенью. Саркосома — это весенний гриб.

«Кто-то, не разобравшись, может воскликнуть: "На фото же Саркосома шаровидная!" Но это неверно», — подчеркивают в заповеднике.

