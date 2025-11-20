Не опята, а зимний деликатес: миколог подтвердил, что в Дубне можно собирать лисички даже в ноябре

В ноябре, когда сезон тихой охоты для большинства любителей уже завершился, жительница подмосковной Дубны в компании ребенка совершила прогулку в окрестности лесного массива Пик Тяпкина. Женщина обнаружила множество ярких, золотистых грибов, внешне напоминающих классические летние лисички. Миколог Алексей Григорьев по фото разобрался, ошиблась ли женщина в своих прогнозах, сообщил REGIONS.

Эксперт рассказал, что обнаруженные экземпляры действительно являются зимними лисичками. Специалист уточнил, что этот вид нередко путают с опятами, однако отличительным признаком лисичек служит гладкая, воронковидная шляпка и отсутствие характерного кольца на ножке.

«Это не опята, не моховики — а настоящие лисички, адаптированные к холоду. Они растут с октября до самой глубокой зимы, даже под снегом. И да — они абсолютно съедобны, вкусны и даже полезны: содержат антиоксиданты и витамин D. Главное — собирать только молодые, твердые экземпляры, без признаков плесени. Старые, мягкие — лучше не брать», — объяснил специалист.

Период плодоношения этих грибов в Подмосковье может продолжаться вплоть до середины декабря. Наиболее часто они встречаются в сосновых и смешанных лесах с обилием древесных остатков. Интересно, что в Дубне их можно найти не только в глубине лесных массивов, но и на озелененных территориях в черте города, таких как парковая зона Пика Тяпкина.

