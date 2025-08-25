Уголь стал тематикой фотовыставки в одном из регионов РФ

В Кузбассе в разных городах региона началась подготовка к празднованию Дня шахтера — важного для жителей мероприятия, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в двух населенных пунктах пройдет фотовыставка. В центре внимания станут сотрудники предприятий, которые ежедневно трудятся для добычи угля и процветания региона. На стендах появятся фото передовых технологий и мощной современной горной техники.

По данным издания, в понедельник, 25 августа, состоялось торжественное открытие выставки. Экспонаты доступны для внимания всех горожан. В 2025 году День шахтера в России будет отмечать в последний день лета — 31 августа. Профессиональный труд горняков чтится в стране многие годы.

