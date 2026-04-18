Угроза заморозков: москвичам и жителям Подмосковья советуют подготовиться к похолоданию

Синоптик написал, что в центральные области Европейской России вернулись ночные заморозки. В субботу, 18 апреля, по территории Центрального федерального округа пройдет холодный атмосферный фронт. Он отметится, по данным эксперта, кратковременными дождями, которые местами в северных регионах будут сопровождаться мокрым снегом и порывистым ветром.

Этот фронт, пояснил Михаил Леус, усилит поступление в центральную часть Европейской России холодных арктических воздушных масс. В сложившейся ситуации средняя температура на территории ЦФО в ближайшие четыре дня окажется на 3–4 градуса ниже климатической нормы. При этом, предупреждает специалист, высока вероятность именно ночных заморозков.

Что касается столичного региона, то в Москве, по прогнозу эксперта, понижение температуры до отрицательных отметок ожидается ночами в понедельник, 20 апреля, и вторник, 21 апреля. На территории Московской области, как уточняется в информации, вернувшиеся сегодня заморозки будут постепенно расширять свою зону присутствия и сохранятся в ночные и утренние часы вплоть до среды, 22 апреля, включительно.

