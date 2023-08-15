Угрожал ножом и изнасиловал: В Новосибирской области ищут преступника

У СУ СКР по Новосибирской области есть информация о возможном изнасиловании 12-летней девочки, сообщает atas.info . Следственные органы региона просят жителей помочь в поисках мужчины, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетний.

Согласно предварительной версии, изнасилование школьницы произошло в воскресенье, 13 августа, в квартире подозреваемого. Мужчина угрожал девочке ножом. Полиция опубликовала приметы мужчины, чтобы жители помогли в розысках.

В Доволенском районе Новосибирской области по делу о другом изнасиловании в СИЗО находится 42-летний мужчина, которого обвиняют в неоднократном изнасиловании несовершеннолетней – дочери сожительницы арестованного. Мужчина будет находиться в СИЗО до 8 октября.

В одном из сел Доволенского района региона мужчину обвиняют к принуждению к интимной близости собственной дочери. В итоге несовершеннолетняя девочка забеременела. Мужчину задержали. Проводят различные экспертизы, чтобы доказать или опровергнуть факт изнасилования. В случае доказательства вины отец беременной девочки будет осужден.