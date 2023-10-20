Украина перестала лидировать в списке заседаний глав МИД стран ЕС: на первом месте Израиль

В Люксембурге 23 октября состоится заседание глав МИД стран ЕС. Опубликована повестка дня, в которой Украина больше не занимает лидирующие позиции, сообщает агентство « РИА Новости ».

В повестке определены три главных темы для обсуждения. Первая касается ситуации между Израилем и Газой. Вторая посвящена Украине и вопросам СВО. Третья относится к мерам урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Относительно ситуации между Израилем и Палестиной, главам МИД стран ЕС предстоит обсудить ряд важных вопросов: способы освобождения заложников, обеспечение гуманитарной помощи мирным жителям, гарантирование безопасности гражданским и достижение мира в дальнесрочной перспективе.

«В отношении Украины уже некоторое время идут консультации по среднесрочным и долгосрочным гарантиям безопасности, «мирной формуле» Зеленского. Это будет обсуждаться и министрами в понедельник», - коротко проинформировал европейский источник.

На заседании обсудят, как способствовать быстрой интеграции Армении в европейское сообщество. Главы МИД стран Евросоюза намерены оказывать посредничество Армении и Азербайджану, чтобы лидеры стран могли найти компромисс в существующем конфликте.

Ожидается, что также будут рассмотрены такие вопросы: ситуация в Сербии и Косово. Глава евродипломатии Жозеп Боррель может выступить с докладом относительно рабочего визита в Китай.