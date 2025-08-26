Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказал мнение, что Украина не атаковала бы нефтепровод «Дружба» без согласования своих действий с Евросоюзом, сообщил сайт aif.ru.

Эксперт напомнил, что нефть по нефтепроводу «Дружба» транспортируется из России в Словакию и Венгрию. Президент Украины Владимир Зеленский мог обсудить с лидерами Евросоюза возможность ударов по нефтепроводу. Раз атака осуществилась, возможно глава киевского режима получил на нее разрешение.

«По поводу "Дружбы" возмущается Венгрия. Глава киевского режима над ними откровенно издевался, когда они били по нефтепроводу, через который поставляется нефть в Словакию, Венгрию. Это, наверное, согласовано с Евросоюзом, Брюсселем и так далее. То есть Украина пускается во все тяжкие», — сказал собеседник издания.

По информации издания, лидеры разных стран отреагировали на атаку. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала ее как террористическую. Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш выразил надежду, что украинское правительство и Европейская комиссия смогут обеспечить безопасность нефтепровода. Политик напомнил, что Украина не входит в состав Евросоюза, но хочет стать ее членом. Для страны важно выполнять все обязательства, которые были взяты. Одно из них как раз касается безопасности трубопровода.

