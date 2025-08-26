Российские войска развивают наступление на северском направлении, загоняя врага в тупик

На северском направлении в ДНР складывается оперативная обстановка, при которой порядка 5 тыс. боевиков ВСУ рискуют оказаться в окружении, пишет Mash.

По данным источников, после взятия населенного пункта Серебрянка подразделениями 7-й мотострелковой бригады ВС РФ для российских бойцов открылись возможности для развития наступления в направлении Северска.

Одновременно с этим соединения БАРС-16 и 123-й мотострелковой бригады наращивают давление на центральном фланге в районе Ивано-Дарьевки и Спорного, в то время как 88-е соединение продвигается с южного направления.

Украинские 10-я, 54-я, 81-я и 109-я бригады предпринимают попытки организовать оборону, однако российские подразделения продолжают теснить их в направлении Северска, создавая угрозу перерезания основных путей снабжения.

Дополнительно сообщается о продвижении российских подразделений в районе Серебрянского лесничества и выходе к автомобильной дороге Ямполь — Заречное, что позволяет сократить расстояние до города примерно до 5 км.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 43 украинских БПЛА.