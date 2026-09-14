Укрыть или дать вымерзнуть: как подготовить крупнолистную гортензию к зиме в Подмосковье

Крупнолистная гортензия в Подмосковье требует особого подхода к зимовке. Цветочные почки она закладывает на прошлогодних побегах, поэтому подмерзание лишает куст цветения. Обратная угроза — слишком раннее и герметичное укрытие: растение выпревает и гниет. Схему защиты разобрала садовод с 30-летним стажем Оксана Середа в беседе с REGIONS.

Как укрыть гортензию и не погубить ее: разбираем частые ошибки и строим правильную защиту

Одна из самых распространенных ошибок в подготовке гортензии к зиме — слишком поспешное укрытие. Пока на улице держится относительно теплая погода, под защитным куполом неизбежно скапливается влага и образуется конденсат. Из‑за недостатка воздухообмена побеги оказываются в «парниковых» условиях, а высокая влажность быстро провоцирует выпревание тканей и развитие грибковых инфекций.

Поэтому подготовку можно начинать заранее, но финальное укрытие стоит отложить до момента, когда установится устойчивое похолодание. Ориентируйтесь на несколько подряд идущих ночей с температурой −5…−7 °C. При этом не нужно дожидаться сильных морозов: цель — надежно сберечь побеги и цветочные почки до наступления настоящей зимы.

Предварительная подготовка крупнолистной гортензии

Прежде чем монтировать полноценное укрытие, куст нужно грамотно подготовить:

удалить сухие, сломанные и явно больные ветви;

провести профилактическую обработку против грибковых заболеваний;

если осень сухая, выполнить влагозарядковый полив;

аккуратно снять побеги с опор, если они были подвязаны;

заранее заготовить материалы: лапник, доски, дуги, укрывной материал.

Осенью не стоит делать радикальную обрезку крупнолистной гортензии: ее цветочные почки формируются на побегах прошлого года, и главная задача садовода — сохранить эти ветви до весны.

Даже современным ремонтантным сортам, способным цвести и на старых, и на новых побегах, в условиях Подмосковья лучше обеспечить надежную защиту от сильного промерзания.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Воздушно‑сухое укрытие: пошаговая инструкция

Для крупнолистной гортензии лучше всего подходит конструкция, которая надежно защищает побеги от мороза, но не запирает их в герметичной и влажной среде.

1. Подложка. Под куст укладывают лапник или доски, чтобы побеги не соприкасались с голой землей.

2. Пригибание. Побеги аккуратно пригибают к земле и фиксируют шпильками. Делать это нужно постепенно, чтобы не сломать ветви.

3. Окучивание. Основание куста засыпают сухой землей или торфом слоем 20–30 см.

4. Каркас. Над растением устанавливают дуги либо деревянные щиты.

5. Утеплитель. Пространство между каркасом и побегами заполняют сухим материалом — листвой, соломой или опилками.

6. Покрытие. Сверху натягивают спанбонд плотностью не менее 60 г/м² в 2–3 слоя.

7. Гидроизоляция. В качестве верхнего слоя используют водонепроницаемый материал (пленку, рубероид), но обязательно оставляют продухи для вентиляции.

Почему вентиляция — ключевой момент

Герметично запечатывать укрытие нельзя: без воздухообмена куст рискует выпреть даже при соблюдении правильных сроков укрытия. Продухи нужны, чтобы отводить лишнюю влагу и обеспечивать циркуляцию воздуха.

Особенно опасно, когда пленка или рубероид плотно прилегают к укрывному материалу и полностью блокируют выход воздуха. Во время оттепелей внутри конструкции быстро нарастает влажность, и побеги начинают преть. Если зима выдается теплой и сырой, укрытие нужно периодически проверять и при необходимости приоткрывать для проветривания. Главное правило: защита должна быть сухой и теплой, а не герметичной.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Какие гортензии можно не укрывать капитально

Не все виды гортензий в Подмосковье нуждаются в сложной защите. Метельчатая и древовидная гортензии формируют соцветия на побегах текущего года, поэтому даже при подмерзании старых ветвей куст способен восстановиться и зацвести.

Для взрослых здоровых растений достаточно минимальной подготовки к зиме:

· связать ветви, чтобы их не повредил тяжелый снег;

· окучить основание куста;

· замульчировать приствольный круг торфом, компостом или сосновой корой слоем 10–15 см.

Молодым экземплярам потребуется более тщательная защита корневой системы.

Черешковая гортензия тоже отличается хорошей зимостойкостью. Молодые кусты желательно замульчировать, а плети снять с опоры и уложить на землю — так зимой их дополнительно укроет снежный покров.

Как правильно снимать укрытие весной

Еще одна типичная ошибка — резко раскрывать куст после зимы. Яркое весеннее солнце в сочетании с перепадами температур может стать серьезным стрессом для растения, долгое время находившегося под плотной защитой.

Укрытие убирают поэтапно, ориентируясь на погодные условия. Сначала увеличивают проветривание, затем снимают часть утепляющего слоя и только после установления стабильного тепла полностью освобождают куст. Такой подход позволяет растению постепенно адаптироваться к свету и температуре и снижает риск повреждений.

Главное правило для крупнолистной гортензии в Подмосковье

Суть правильной зимовки не в том, чтобы просто укрыть куст, а в том, чтобы выбрать подходящий момент и обеспечить сухость внутри укрытия. Слишком раннее утепление в теплую погоду может навредить не меньше, чем недостаточная защита от мороза.

Оптимальная тактика для Подмосковья, по мнению эксперта, — дождаться устойчивого похолодания до −5…−7 °C, аккуратно пригнуть побеги, соорудить воздушно‑сухое укрытие с обязательной вентиляцией, а весной снимать его постепенно. Такой подход значительно повышает шансы сохранить цветочные почки и получить пышное цветение в новом сезоне.

Ранее садовод Середа рассказала, как добиться цветения гортензии в Подмосковье.