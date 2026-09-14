Октябрь может ударить по кошельку: Целиков назвал последний выгодный момент для покупки авто

Конец сентября может стать одним из наиболее выгодных периодов для покупки нового автомобиля в 2026 году. Цены пока не полностью отразили ослабление рубля, а некоторые дилеры перед завершением квартала могут пойти на дополнительные уступки ради выполнения планов продаж. Об этом заявил глава АВТОСТАТа Сергей Целиков, пишет tarantas.news.

По оценке эксперта, августовские цены на автомобили еще не достигли максимальных значений. Средневзвешенная стоимость новой машины в августе составляла около 3,47 млн рублей. По итогам 2026 года Целиков ожидает показатель на уровне 3,55–3,65 млн рублей. Августовские данные также приводил Autonews со ссылкой на статистику АВТОСТАТа.

Одним из факторов возможного дальнейшего подорожания остается курс рубля. Официальный курс доллара вырос с 79,46 рубля 1 августа до 84,26 рубля 12 сентября, то есть примерно на 6%. В первую очередь изменение курса отражается на стоимости новых партий импортных автомобилей, после чего давление может распространиться и на другие сегменты рынка.

Повышение цен уже заметно в предложениях официальных дилеров. В августе прайс-листы скорректировали 11 официально представленных автомобильных марок, причем в большинстве случаев изменения были направлены в сторону увеличения стоимости.

При этом рассчитывать на общее снижение цен в октябре не стоит. Если в конце сентября покупателю удастся получить более привлекательную стоимость, она, скорее всего, будет связана не с общим удешевлением автомобилей, а с индивидуальной скидкой конкретного дилера.

Массового снижения цен из-за избытка машин на складах также может не произойти. Дилерские запасы сейчас оцениваются примерно в 350–400 тыс. автомобилей. Этого объема достаточно примерно на три месяца продаж, поэтому говорить о критическом затоваривании рынка оснований нет.

Оптимальной стратегией для покупателя может стать предварительный выбор конкретной модели и комплектации с последующим сравнением предложений нескольких дилеров. В последние дни сентября стоит повторно запросить итоговую стоимость автомобиля: именно тогда у салона может появиться дополнительная мотивация закрыть сделку до окончания квартала.