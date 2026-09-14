Исполнительница песни «Матушка-земля» будет работать наблюдателем на выборах в Подмосковье
Певица Татьяна Куртукова станет наблюдателем на выборах в Подмосковье
Фото: [соцсети]
Исполнительница песни «Матушка-земля» Татьяна Куртукова будет работать наблюдателем на выборах в Подмосковье. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
«Мы каждый день делаем выбор. И иногда этот выбор становится действительно важным. Недавно мне рассказали, как работает центр общественного наблюдения за голосованием в Подмосковье, и мне стало любопытно. И, так как для многих мое творчество и деятельность — отражение нашей жизни, мне захотелось увидеть все своими глазами», — сообщила певица.
Куртукова отметила, что работа наблюдателем позволит ей увидеть избирательный процесс изнутри. Артистка подчеркнула, что хочет убедиться в прозрачности и честности голосования.
«Хочу для себя убедиться, что голосование пройдет честно и открыто, чтобы каждый гражданин чувствовал себя услышанным. Приду я туда не под статусом артиста, а как одна из вас. Потому что самая главная правда всегда живет в людях, она в голосах каждого из нас», — заявила она.
Как говорится в материале «Ведомостей», речь идет о центре наблюдения за голосованием в Одинцовском округе.