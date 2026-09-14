Исполнительница песни «Матушка-земля» будет работать наблюдателем на выборах в Подмосковье

«Хочу для себя убедиться, что голосование пройдет честно и открыто, чтобы каждый гражданин чувствовал себя услышанным. Приду я туда не под статусом артиста, а как одна из вас. Потому что самая главная правда всегда живет в людях, она в голосах каждого из нас», — заявила она.