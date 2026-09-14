Нашли, а через час уже поздно: житель Подмосковья наткнулся на странный гриб в усадьбе Дрожжино-Бутово

Жители Видного отправились на рядовую прогулку к музею в Ленинском округе, а вернулись с рассказом о странной находке. Из земли на их глазах пробился гриб с мохнатой, словно покрытой волосами, шляпкой. Приглядевшись, видновчане опознали в нем белый навозник, сообщил REGIONS.

Название у гриба, как может показаться, неприятное, да и вид способен насторожить. Однако Coprinus comatus — белый навозник — не только безопасен для человека, но и признан настоящим деликатесом. Правда, с одной оговоркой: в пищу его пускают буквально в первые часы после того, как он оказался в корзине. Промедление обернется тем, что гриб начнет разлагаться собственными ферментами и в итоге превратится в темную жижу.

О том, чем примечательна такая находка, рассказал Николай Иванов — грибник из Видного с большим стажем. Он же поделился с земляками рядом собственных наблюдений и практических приемов.

Фото: [ vk.ru/Бутовский полигон - проектируемая ООПТ ]

«Я собираю белые навозники каждый сезон — это гриб с очень нежным вкусом, если успеть взять его совсем молодым, пока пластинки еще белые. Но вот начинающим грибникам я настоятельно советую обходить этого „волосатика“ стороной. Во-первых, его легко спутать с родственными, но куда более опасными видами навозников, которые могут вызвать тяжелое отравление, особенно если употреблять их вместе с алкоголем. Во-вторых, если вы по неопытности срежете начавший стареть гриб, домой вы принесете просто пакет с черной жижей. Так что полюбуйтесь пушистым красавцем, но в корзину кладите только то, в чем уверены на сто процентов» — советует любитель тихой охоты.

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