Стилист, обманувшая Лерчек, вернула ей около ₽2 млн
ria.ru: стилист Янковская вернула Лерчек около ₽2 млн по делу о мошенничестве
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Стилист Эльвира Янковская вернула блогерше Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, около ₽2 млн, сообщило РИА Новости. Деньги были возвращены в связи с историей продажи поддельных товаров, которые Янковская продавала под видом люксовых изделий.
По версии следствия, Эльвира представлялась стилистом и предлагала Чекалиной заказывать брендовую одежду и аксессуары из-за границы по оптовым ценам.
В течение примерно полутора лет Чекалина покупала через Янковскую вещи премиальных марок. Позже она заподозрила, что товары могут быть поддельными, и обратилась к специалистам. Экспертиза подтвердила контрафактность товаров.
В отношении Янковской возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Потерпевшими по делу признаны семь человек, в том числе Чекалина.
Ранее сообщалось, что блогерша Валерия Чекалина перенесла новую операцию.