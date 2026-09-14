Стилист, обманувшая Лерчек, вернула ей около ₽2 млн

Стилист Эльвира Янковская вернула блогерше Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, около ₽2 млн, сообщило РИА Новости. Деньги были возвращены в связи с историей продажи поддельных товаров, которые Янковская продавала под видом люксовых изделий.

По версии следствия, Эльвира представлялась стилистом и предлагала Чекалиной заказывать брендовую одежду и аксессуары из-за границы по оптовым ценам.

В течение примерно полутора лет Чекалина покупала через Янковскую вещи премиальных марок. Позже она заподозрила, что товары могут быть поддельными, и обратилась к специалистам. Экспертиза подтвердила контрафактность товаров.

В отношении Янковской возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Потерпевшими по делу признаны семь человек, в том числе Чекалина.

Ранее сообщалось, что блогерша Валерия Чекалина перенесла новую операцию.