Принц Гарри и Меган Маркл посетили элитный закрытый загородный клуб в Оксфордшире после запрета Карла III

Принц Гарри и Меган Маркл посетили элитный закрытый загородный клуб Soho Farmhouse в графстве Оксфордшир. Выход пары в свет состоялся после того, как Букингемский дворец подтвердил их отлучение от королевских обязанностей, сообщает Hello!.

Появление Сассекских на публике произошло через несколько дней после публикации официального письма короля Карла III, который запретил им представлять британскую монархию на мероприятиях.

Представитель Гарри и Меган сообщил, что супруги были немного удивлены, поскольку их не предупредили об этом решении заранее. По кадрам видно, что Сассекские решили проигнорировать семейный удар: Меган беседовала с людьми за утренним кофе, а принц Гарри перед бранчем успел потренироваться в местном спортзале. Персоналу герцог и герцогиня были представлены с «немалой помпой».

Маркл поделилась уютными кадрами, на которых семилетний Арчи прыгает по лужам в резиновых сапогах, а маленькая Лилибет катается на велосипеде и сидит у костра — так пара проводит свободное время в тихой британской деревне.

Несмотря на отлучение от королевских обязанностей, Гарри и Меган, судя по всему, не намерены отказываться от привычного образа жизни и продолжают появляться на публике.

Ранее сообщалось, что Елизавета II незадолго до смерти могла лишить наследства Меган Маркл.