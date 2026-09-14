Когда лесные голуби бросают привычки: стая из более чем 100 вяхирей удивила жителей Подмосковья

Необычную картину довелось наблюдать в пригороде Павловского Посада. Любитель фотографии Александр Бакланов сумел запечатлеть момент, когда в небе кружила огромная птичья стая — единовременно в ней находилось свыше сотни вяхирей. Для этих мест подобное — настоящий рекорд в мире орнитологии, поскольку лесные голуби данного вида славятся осторожностью и обычно летают поодиночке либо крошечными группами, сообщил REGIONS.

Вяхирь, которого также называют витютнем, — крупнейший дикий голубь на европейском континенте. От привычных обитателей городских улиц, сизарей, он отличается характерным сизо-стальным оперением, заметными белыми отметинами в области шеи и на крыльях, а вдобавок — невероятной пугливостью. Даже двух таких птиц, замеченных у кромки леса, принято считать большой удачей. Неудивительно, что появление целой сотни пернатых в одном месте вызвало бурю эмоций у местных жителей и поклонников природы.

Своим мнением об увиденном поделился Виктор Орлов, специалист в области орнитологии и биоэкологии.

«Массовое скопление вяхирей в сентябре — это верный признак активной подготовки к осенней миграции на юг. Сейчас птицы совершают так называемые „жировочные кочевки“: они сбиваются в крупные стаи и активно ищут поля и лесные опушки, богатые кормом, чтобы набрать вес перед сложным перелетом. Павловский Посад привлек птиц отличной кормовой базой — урожаем диких злаков, семян и сочных ягод. Запечатлеть одновременно более ста вяхирей на одном снимке — огромная фотоудача и подтверждение благоприятной экологической обстановки в округе», — сказал эксперт.

Тем, кто живет в Павловском Посаде, эксперт дал совет: встретив лесных гостей во время прогулки, следует избегать громких звуков и не приближаться к ним вплотную. Пусть пернатые без помех восстановят силы — впереди у них долгий перелет к южным широтам.

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