Пять коек уже работают, но будет больше: обновленное отделение приняло первых пациентов в Увате

В Увате после капитального ремонта начало работу инфекционное отделение Областной больницы № 20. В здании обновили фасад, кровлю и внутренние помещения, а также провели работы с вентиляцией и отоплением. Об этом сообщил департамент здравоохранения Тюменской области.

Ремонт выполнили в рамках программы «Развитие здравоохранения» за счет средств бюджета Тюменской области. В ходе работ специалисты провели частичную перепланировку, обновили полы и поверхности помещений, а также изменили конструктивные элементы кровли, вентиляционной системы и отопления.

Зданию инфекционного отделения почти 40 лет. После завершения работ оно приведено в соответствие с современными стандартами, отметил главный врач больницы Олег Алымов.

Отделение полностью обеспечено медицинскими кадрами. На момент открытия в нем развернули пять коек. При необходимости количество мест смогут увеличить до 20.

Первые пациенты поступили в обновленное отделение 14 сентября. В торжественном открытии после капитального ремонта также участвовал глава Уватского округа Вячеслав Елизаров.