Депутат Валерий Селезнев предложил вернуть алименты за счет государства

Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев предложил вернуть алименты за счет государства в случае, если родитель не платит их на протяжении полугода. Когда должник будет найден, государство может само взыскать с него средства.

«У ребенка каждый день есть обычные расходы — еда, одежда, школа, лекарства. Они не исчезают потому, что один из родителей уклоняется от алиментов. Поэтому мы предлагаем: если полгода денег нет, выплату временно берет на себя государство», — сказал Селезнев.

Такой законопроект партия уже вносила в Госдуму в 2026 году. Тогда инициатива не получила поддержки большинства депутатов, однако ЛДПР планируется вернуться к ней в новом созыве. Сейчас должника могут привлечь к административной и уголовной ответственности, ограничить его права, обратить взыскание на имущество и доходы — но все эти меры требуют времени.

«Ребенок не должен зависеть от того, насколько быстро удастся найти доходы должника. С ним пусть дальше разбираются приставы, а семья должна получать деньги вовремя», — подчеркнул Селезнев.

Депутат также предложил упростить назначение выплаты. Если у государства уже есть решение суда и открыто исполнительное производство, семье не нужно снова собирать справки и доказывать отсутствие алиментов. Выплата должна назначаться по имеющимся государственным данным, заявил он.

Селезнев подчеркнул, что в случае выплаты алиментов государством долг с неплательщика не списывается.