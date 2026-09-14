Три планеты без телескопа: ночное небо удивит жителей Подмосковья в сентябре

Сентябрьские ночи дают жителям Подмосковья возможность понаблюдать сразу за несколькими планетами без телескопа, однако рассчитывать на яркий звездопад в этом месяце не стоит. Наиболее удобным объектом для вечерних наблюдений станет Сатурн, а Марс и Юпитер появятся значительно позже. О том, что можно увидеть в ночном небе, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал научный руководитель обсерватории «Ка-Дар», астроном Станислав Короткий.

«Сатурн в сентябре можно наблюдать примерно с 21:00. Марс становится доступен после часа ночи, а Юпитер — примерно с трех часов утра. Для наблюдения этих планет специальный телескоп не обязателен — при хороших условиях их можно найти невооруженным глазом», — рассказал Короткий.

По словам астронома, лучше всего начинать наблюдения с Сатурна. Он появляется на небе раньше остальных из этой тройки и остается доступным для наблюдений значительную часть ночи. Марс стоит искать уже после полуночи, а за Юпитером придется отправляться к окну или на улицу ближе к утру.

«С точки зрения наблюдателя без оборудования Сатурн, Марс и Юпитер — самые интересные цели. Планеты выглядят как яркие точки, которые отличаются от звезд тем, что практически не мерцают. Если же использовать даже небольшой любительский телескоп, картина будет гораздо интереснее: можно попытаться рассмотреть диск планеты или спутники», — пояснил Короткий.

Фото: [ istockphoto.com/m-gucci ]

При этом сентябрь не принесет Подмосковью отдельного заметного звездопада. Основные условия для наблюдения метеоров в регионе также осложняет городская засветка.

«Звездопадов в сентябре нет. Кроме того, в Подмосковье уже практически не осталось мест, где можно увидеть Млечный Путь или нормально наблюдать метеоры. Для действительно темного неба придется ехать в другие регионы», — отметил астроном.

Для обычных наблюдений за планетами далеко уезжать необязательно. Лучше выбрать место подальше от ярких фонарей и крупных населенных пунктов, дать глазам несколько минут привыкнуть к темноте и смотреть в сторону участка неба с минимальной засветкой.

После окончания летнего сезона цены на авиабилеты постепенно идут вниз, однако заметного удешевления перелетов россиянам стоит ждать не сразу. Как рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент РГГУ и член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко, основной период снижения придется на первую неделю октября.