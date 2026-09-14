«Была договоренность не навязывать религию»: Курбан Омаров возмутился тайным крещением дочери от Бородиной

В храме в важный день присутствовали почти все родственники, близкие друзья семьи, в том числе певица Ольга Орлова, и нынешний муж Бородиной — Николай Сердюков. Омаров узнал о крещении дочери от журналистов.

Омаров заявил, что с Ксенией была договоренность не навязывать ребенку религию до тех пор, пока она не вырастет и не определится сама. Бизнесмен считает, что крещение, проведенное без его ведома и согласия, — это нарушение обещания.

«Я мусульманин. И с уважением отношусь к искренней вере других людей. Но вера — это осознанный выбор человека перед Богом, а не обряд за спиной отца и нарушение данного слова», — сказал он.

Курбан убежден, что в 10 лет ребенок не способен принимать столь важные решения. Омаров полагает, что задача родителей — направлять и защищать ребенка, а не перекладывать на него ответственность за фундаментальные выборы.

Бородина придерживается другой позиции. Она утверждает, что ее дочь сама выбрала путь крещения, а она лишь поддержала ее и помогла организовать обряд. Телеведущая написала в личном блоге, что желание пройти через обряд у ребенка появилось давно, и в 10 лет она самостоятельно решила, что это ее путь.

Ранее телеведущая Ксения Бородина призналась, что не хотела бы жить в эмиграции.