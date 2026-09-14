Li Auto резко снизил цены в России: скидка на роскошный кроссовер выросла на полмиллиона

Li Auto увеличил специальные предложения на гибридные кроссоверы L7 и L9 в России. В сентябре скидка на L7 выросла на 200 тыс. рублей, а на L9 — сразу на 500 тыс. рублей, пишет tarantas.news.

Для Li Auto L7 2025 модельного года в комплектации Ultra размер специального предложения увеличился с 685,5 тыс. до 885,5 тыс. рублей. С учетом скидки стоимость автомобиля снизилась с 9,9045 млн до 9,7045 млн рублей.

Li Auto L7 оснащен последовательно-гибридной силовой установкой с 1,5-литровым турбированным ДВС-генератором, тяговой батареей на 52,3 кВт·ч и полным приводом. Суммарная мощность достигает 448 л. с., а крутящий момент — 620 Н·м. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 5,3 секунды.

У Li Auto L9 2025 модельного года в комплектации Ultra специальное предложение увеличилось еще сильнее — с 395,5 тыс. до 895,5 тыс. рублей. В результате цена автомобиля с учетом скидки снизилась с 11,5945 млн до 11,0945 млн рублей.

Шестиместный L9 также получил гибридную силовую установку мощностью 448 л. с. с полным приводом, батареей на 52,3 кВт·ч и 1,5-литровым ДВС-генератором. Разгон до 100 км/ч занимает 5,3 секунды, а запас хода в смешанном цикле достигает 1176 км.

Оба кроссовера оснащаются пневматической подвеской и системой непрерывного управления демпфированием CDC. В салонах предусмотрены вентиляция и подогрев сидений, массаж, крупные дисплеи и мощные аудиосистемы.

При этом цены и специальные предложения на младший Li Auto L6 в сентябре не изменились.