Мошенники стали использовать предложения о якобы легальной подработке, чтобы получать от россиян фотографии и координаты различных объектов. Об этом предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

По словам Волк, злоумышленники знакомятся с потенциальными жертвами через мессенджеры, после чего предлагают хорошо оплачиваемую работу. Например, человека могут попросить сделать фотографии для туристического проекта.

При этом мошенники требуют сохранять переписку и задания в тайне, а также могут просить прислать селфи, фотографии объектов и их координаты. В качестве объектов могут фигурировать мосты, вокзалы и вышки связи.

В МВД предупредили, что подобные сведения могут использоваться для подготовки диверсий. После выполнения первых заданий общение способно перейти в шантаж и угрозы, а человека могут попытаться заставить выполнять более опасные поручения.

В результате тот, кто считал себя обычным исполнителем оплачиваемой подработки, может столкнуться с уголовным преследованием, тогда как организаторы схемы продолжают искать новых жертв.

Волк призвала россиян не фотографировать объекты по просьбе незнакомцев, не отправлять им фотографии, видео и координаты и не публиковать подобные материалы в интернете.