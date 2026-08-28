Теплые дни и вылазки на природу — радость для собак и кошек. Но вместе с ними приходит и скрытая угроза — встреча с гадюкой. В Подмосковье это единственная ядовитая змея, и ее укус способен стать для домашнего любимца смертельным. Проблема в том, что владельцы часто не замечают момент нападения, а промедление в такой ситуации чревато. Как определить, что питомца укусила змея, и что предпринять, REGIONS рассказала ветеринарный врач Лариса Супникова.

Сигналы тревоги: как выявить укус

О том, что животное пострадало от змеи, говорят несколько характерных признаков, проявляющихся практически сразу.

В месте поражения:

заметны два точечных прокола от клыков;

стремительно нарастает отек, ткани багровеют или синеют;

питомец скулит, беспокоится, пытается зализать или расчесать больное место.

Спустя 15–30 минут подключается общая симптоматика:

угнетенное состояние, апатия, отказ от корма;

дыхание становится тяжелым, появляется одышка;

открывается рвота, усиливается слюнотечение;

координация нарушается, походка становится шаткой, возможны судороги;

пульс учащается или, напротив, ослабевает.

Специалист акцентирует: хозяева часто не видят сам момент укуса и относят недомогание на ушиб, аллергию или усталость. А токсины тем временем уже циркулируют в организме. Если после прогулки на лапе или морде появился отек — медлить нельзя.

«Главная опасность в том, что владельцы часто не замечают сам момент укуса и списывают симптомы на другое: ушиб, аллергию, усталость. А яд тем временем уже действует. Поэтому если вы заметили отек на морде или лапе, особенно после прогулки в лесу или на даче — не ждите, везите питомца к врачу. Чем быстрее, тем лучше», — предупреждает Лариса Супникова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Первые шаги до приезда к врачу

Ключевое правило — как можно оперативнее доставить пострадавшего в ветклинику. Специфической сыворотки для животных почти не существует, но ветеринары способны провести поддерживающую терапию, которая поможет организму пережить интоксикацию.

Что допустимо и полезно:

Обездвижить питомца — уложить и ограничить активность. Движения ускоряют циркуляцию лимфы, а значит, и распространение яда. Лучше донести животное до машины на руках.

Обеспечить обильное питье — это способствует выведению токсинов.

Приложить холод к месту укуса — это сужает сосуды, замедляет всасывание и уменьшает отек.

По возможности сделать инъекцию антигистаминного (супрастин, тавегил) внутримышечно.

Время в этой ситуации — решающий фактор. Любые сомнения и эксперименты с народными методами лишь отнимают драгоценные минуты.

«Не тратьте время на сомнения, не пытайтесь лечить народными методами и не ждите. Чем быстрее питомец попадет к врачу, тем выше шанс на благополучный исход. Время — ваш главный ресурс», — говорит Лариса Супникова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Чего категорически нельзя делать

Некоторые «помощники» только ухудшают положение пострадавшего.

Не разрезать ранку — это открывает путь инфекции и не дает результата, так как яд уже впитался в ткани.

Не накладывать жгут — он перекрывает кровоток, провоцирует омертвение тканей, но не мешает распространению токсина по лимфатической системе.

Не прижигать и не обрабатывать спиртом — такие действия только раздражают ткани и усиливают всасывание яда.

Не поить алкоголем — этот миф опасен и не имеет под собой оснований.

Не поддаваться панике — она мешает трезво оценить ситуацию и принять верные решения.

Врач подчеркивает: попытки выдавить яд или перетянуть конечность жгутом — одни из самых частых и вредных заблуждений. Яд гадюки мигрирует по лимфатическим сосудам, поэтому жгут бесполезен. Разумнее приложить холод и срочно ехать в клинику.

«Самая частая ошибка — попытка выдавить яд или наложить жгут. Это не помогает, но создает дополнительные травмы. Помните: яд гадюки распространяется по лимфе, а не по крови. Поэтому никакой жгут его не остановит. Вместо этого лучше приложите холод и быстрее везите животное в клинику», — поясняет Лариса Супникова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая ]

Уж или гадюка: как не перепутать

В подмосковных лесах встречаются не только гадюки, но и безвредные ужи с медянками. Их укусы не смертельны, но ранку все равно необходимо обработать антисептиком и понаблюдать за ней. Отличить ужа от гадюки несложно: у ужа на голове хорошо заметны желтые или оранжевые пятна, а зрачки круглые. Однако, если вы не уверены в «виновнике», лучше перестраховаться и показать питомца специалисту.

«Если вы не видели змею и не знаете, ядовитая она или нет, всегда действуйте так, как будто она ядовитая. Лучше съездить в клинику лишний раз, чем потерять питомца», — предупреждает Лариса Супникова.

Профилактика — лучший щит

Змеиный укус — всегда экстренная ситуация, но ее можно предотвратить. Специалисты рекомендуют выгуливать собак в лесу только на поводке, обходить участки с высокой травой, каменистые россыпи и старые пни — излюбленные места гадюк. Если змея замечена, лучше спокойно отойти в сторону, не провоцируя ее. Эти несложные меры помогут избежать трагедии.

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