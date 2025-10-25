Умер дроппер, который обналичил 15 млн руб. народной артистки РФ Долиной

Умер дроппер, который совместно с девятью злоумышленниками обналичил 15 млн руб., полученные в ходе реализации мошеннической схемы с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной, сообщил ТАСС со ссылкой на имеющиеся у агентства документы.

В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что банковский счет зарегистрирован на Келдыбаева Александра Вячеславовича. Согласно предоставленной финансовой документации, 21 июня 2024 года на его счет поступило 5 млн руб. от Долиной Л. А., а 27 июня 2024 года — еще 10 млн руб. от того же отправителя. В графе «Назначение платежа» для обеих транзакций была указана формулировка «оплата услуг», что в совокупности составило 15 млн руб.

«В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер. <…> Производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А. В.», — говорится в материалах.

Согласно материалам уголовного дела, для реализации мошеннической схемы, в которую были вовлечены Telegram, служба безопасности, правоохранительные органы, Росфинмониторинг и банковские структуры, злоумышленники задействовали 10 расчетных счетов, включая так называемые «дроппер-счета». Несколько лиц, причастных к данной схеме, стали фигурантами не только уголовного дела о хищении 317 млн руб., принадлежавших певице, но и других уголовных производств.

«Долина Л. А., следуя инструкциям неустановленных лиц, с апреля 2024 года по 25 июля 2024 года осуществила перевод денежных средств, в том числе наличными, неустановленным лицам на различные расчетные счета на общую сумму 180 млн руб.», — следует из судебных документов.

По информации издания, первое заседание по делу состоится 29 октября в Балашихинском городском суде Московской области. Четверо обвиняемых могут получить до 10 лет лишения свободы.

