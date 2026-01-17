Умер митрополит Крымский Лазарь: глава Аксенов назвал его правление эпохой расцвета

Бывший митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (в миру — Ростислав Швец) скончался на 88-м году жизни. О его кончине объявил в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов, сообщило РИА Новости Крым.

В своей траурной речи Аксенов подчеркнул, что Лазарь руководил Симферопольской и Крымской епархией, а позже — Крымской митрополией на протяжении более трех десятилетий. По словам главы региона, этот период стал эпохой подлинного расцвета православия на полуострове. Под руководством митрополита были восстановлены старинные храмы и монастыри, возведены новые церкви, значительно увеличилось количество верующих и упрочился общественный авторитет церкви.

«С большой скорбью воспринял известие о кончине Владыки Лазаря. Он был настоящим подвижником и добрым пастырем для многих тысяч верующих, пользовался огромным уважением людей, принадлежащих к разным конфессиям», — написал глава региона.

В телеграм-канале Крымской митрополии проинформировали, что бывший митрополит ушел из жизни утром 17 января, сообщил ТАСС. Согласно официальному расписанию, церемония прощания с архиереем пройдет в два этапа в кафедральном Александро-Невском соборе. Первая часть начнется 17 января и продолжится в течение всего дня 18 января в нижнем храме собора. Вторая часть траурных мероприятий запланирована на 19 января.

