Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru рассказал , почему украинские мошенники нацелились на певца SHAMANа и других патриотичных звезд России перед 9 Мая. Их выбор пал на Ярослава Дронова не случайно — развести такого артиста для преступников сродни высшему пилотажу.

Почему именно SHAMAN? Тут три причины. Во-первых, праздничная дата: обмануть медийное лицо, которое поет патриотические песни, в канун Дня Победы — это для злоумышленников «высшее искусство». Во-вторых, у таких звезд наверняка есть серьезные сбережения, на которые легко позариться. В-третьих, политический подтекст: у SHAMANа и Владимира Соловьева миллионы поклонников, их имена у всех на слуху. Если обман вскроется, по словам Игнатова, о нем будет говорить вся страна — именно такого резонанса мошенники и добиваются.

Последствия такого развода могут быть гораздо шире, чем просто потеря денег знаменитостью. Криминалист подчеркивает, что в преддверии 9 Мая против россиян действует мощнейшая организованная преступная группировка, которая ежедневно придумывает новые схемы. Любой звонок с незнакомого номера требует фильтрации — жертвой может стать кто угодно, от пенсионера до студента.

Игнатов напоминает, что прямо сейчас открыты три фронта — боевой на Украине, идеологический и мошеннический. И последний бьет не только по кошелькам обычных людей, но и по репутации тех, кого страна привыкла считать голосом патриотов. SHAMAN здесь — не случайная жертва, а часть продуманной игры на публичность и эмоции.

