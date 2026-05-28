Умка поплыл: белый медвежонок из зоопарка впервые самостоятельно забрался в бассейн

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило подросший белый медвежонок Умка впервые самостоятельно забрался в бассейн и поплыл. Сотрудники учреждения поделились снимками этого события, сообщил atas.info.

По информации издания, малыш появился на свет у белых медвежат Герды и Кая. Имя для новорожденного выбирали всем миром — в голосовании приняли участие более 30 тыс. человек. Победил вариант «Умка». Зверек быстро растет и с каждым днем чувствует себя в вольере все увереннее.

По данным издания, первые недели жизни Герда практически не отходила от детеныша. Из своего убежища она впервые вышла поесть только 26 февраля — до этого медведица провела с малышом больше двух месяцев. Пол Умки определили позже, во время первого осмотра ветеринарами. Все это время за жизнью пары наблюдали через камеры, установленные внутри вольера. Специалисты подтвердили, детеныш здоров, хорошо кушает и развивается в соответствии с нормами.

По информации издания, Кай и Герда впервые стали родителями еще в 2013 году. Нынешний детеныш — уже седьмой по счету в этой паре.

