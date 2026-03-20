Урал стал доступен для ударов: военный эксперт — о том, как дроны ВСУ научились летать в два раза дальше

Военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что в настоящий момент территория Уральского федерального округа, включая Тюменскую область, находится в зоне риска из-за атак БПЛА противника, сообщил nashgorod.ru.

Эксперт высказал мнение, что на вооружении украинских формирований имеются беспилотные аппараты дальнего действия, относящиеся к классу барражирующих боеприпасов. Они способны преодолевать расстояние более 2 тыс. км.

По его данным, ранее дальность полета таких дронов составляла около 1 тыс. км, однако их конструкция была доработана. За счет применения композитных материалов удалось уменьшить массу аппаратов, а перевод в режим низковысотного экономичного полета позволил существенно увеличить дальность.

«Управление такими БПЛА осуществляется через американские спутниковые системы Starlink или Starshield. Спутники из группировки Starshield позволяет обеспечивать устойчивую связь в формате связь на 5G на неограниченное расстояние. В каждой группировке 21 спутник, всего таких группировок — большое множество», — поясняет «Нашему Городу» Алексей Леонков.

Военный эксперт считает, что Россия готова отразить подобную атаку, но требуется время. По его информации, в связи с возникшей угрозой президент России Владимир Путин принял решение о формировании универсальной системы противовоздушной обороны. Новая структура обеспечит полное покрытие воздушного пространства страны.

«Работа предстоит масштабная, требующая много времени — требуется создание комплекса воздушно-космической обороны не только по внешним границам, но и по внутренним. В комплекс будут входить радиолокационные станции (РЛС), различные средства ПВО», — говорит Алексей Леонков.

По словам эксперта, Уральский федеральный округ и регион Урала в целом представляют собой стратегически важную территорию для России. В связи с этим цели украинской стороны становятся очевидными — под ударом могут оказаться ключевые объекты военно-промышленного комплекса.

