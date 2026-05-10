Майская обработка сада: что сделать, чтобы парша не лишила урожая

Май в Подмосковье — время, когда сады выглядят особенно красиво, но именно сейчас закладываются и будущие проблемы с болезнями. В сырую и прохладную погоду активно просыпаются парша и мучнистая роса: сначала на листьях появляются едва заметные пятна и белый налет, а к лету это уже чернеющие плоды и осыпающаяся завязь. О том, как в мае защитить яблони, груши и другие плодовые деревья от грибковых болезней, интернет‑изданию «Подмосковье сегодня» рассказала опытная дачница Оксана Сергеева.

Профилактика важнее лечения

По словам эксперта, май — это последний удобный момент, когда можно спокойно пройтись по саду и провести основную профилактику.

«Если мы ждем, пока парша уже покроет половину листьев, а мучнистая роса свернет молодые побеги в „крендели“, мы неизбежно будем работать в режиме догоняющей терапии. В мае есть шанс опередить болезнь — убрать источник инфекции и создать деревьям более здоровые условия», — объяснила дачница.

Она советует начать не с опрыскивателя, а с граблей и секатора — собрать старую листву и мумифицированные плоды под деревьями, вырезать явно больные и загущающие ветки.

«Именно на них чаще всего зимуют споры парши и мучнистой росы. Чем чище вокруг ствола и чем лучше проветривается крона, тем меньше шансов, что грибок разгуляется. После санитарной обрезки уже есть смысл брать препараты и делать обработку по молодой листве», — добавила Сергеева.

Чем и как обрабатывать

Для майской защиты садов дачница использует в первую очередь мягкие фунгициды, рассчитанные на работу по листу.

«Сейчас очень много препаратов от парши и мучнистой росы, и не обязательно брать самые „тяжелые“. Я обычно чередую системные и контактные средства по инструкции и обязательно смотрю, чтобы был допуск для любительских садов. Главное — не экономить на качестве обработки: промочить крону до легкого стекания раствора, а не просто побрызгать для галочки», — поделилась она.

По ее словам, разные деревья требуют чуть разного подхода. Так, яблони и груши обязательно нужно обрабатывать в фазу розового бутона и сразу после цветения — это самые уязвимые моменты для парши. Если в мае будет сыро, добавить еще одну обработку через 10–14 дней.

«По косточковым, где мучнистая роса любит молодые побеги, внимательно слежу за верхушками: как только вижу подозрительный налет, вырезаю и сжигаю пораженные части и повторяю опрыскивание. Народные методы вроде содового раствора или сыворотки могут помочь на ранних стадиях, но в Подмосковье при затяжных дождях я на них не полагаюсь — это скорее вспомогательный прием, а не основная защита», — резюмировала Сергеева.

