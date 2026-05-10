Метель парализовала движение: в Югре ввели временные ограничения для всех видов транспорта

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) введены временные ограничения для всех видов транспорта. Причина — сильная метель, из-за которой видимость на дорогах ухудшилась до критических значений, пишет интернет-портал 86.ru. Власти приняли меры для обеспечения безопасности: дорожные службы начали усиленную очистку автодорог от снега, ведется постоянный мониторинг обстановки. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности и тесно взаимодействуют между собой.

Жителей Югры настоятельно просят по возможности оставаться дома. Если выходить на улицу все же необходимо, следует избегать шатких конструкций, деревьев и линий электропередачи. Водителям, которые уже находятся в пути, рекомендуют строго соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию между машинами.

Непогода уже привела к перебоям с электричеством в некоторых населенных пунктах. Аварийные бригады работают над устранением неполадок. Ситуация находится на контроле отраслевых региональных ведомств. Специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать последствия разгула стихии.

Из-за непогоды в Ханты-Мансийске массово задерживаются авиарейсы — аэропорт практически не принимает и не отправляет самолеты. В случае чрезвычайных ситуаций (ЧС) жителей просят немедленно звонить по единому номеру 112.

