Тысяча свечей в память о героях: в Химках прошла акция «Лучи Победы» в сквере Марии Рубцовой
В Химках из тысячи свечей выложили орден Отечественной войны ко Дню Победы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне городской округ Химки присоединился к всероссийской акции «Лучи Победы». Центральной площадкой памятного события стал сквер имени Марии Рубцовой — медика, спасавшего раненых в годы войны.
У монумента медицинским сестрам, который называется «Подвиг милосердия», собрались жители города вместе с «Волонтерами Подмосковья». Они зажгли около тысячи свечей и выложили из них изображение ордена Отечественной войны. Этот орден — один из главных символов воинской славы, знак безмерной благодарности героям, сражавшимся за свободу Родины.
Акция завершилась минутой молчания. Без лишних слов, в полной тишине химчане почтили память тех, кто отдал свою жизнь за Победу. Свет свечей, выстроенных в форму боевой награды, стал ярким напоминанием о том, какой ценой достался мир.
Ранее сообщалось, что в Химках прошли памятные мероприятия по случаю 81-й годовщины Великой Победы.