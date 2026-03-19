В Одессе атаковано судно с военными поставками из НАТО

В ночь на 19 марта ВС РФ нанесли серию ударов по объектам в Одессе и Одесской области, пишет «Российская газета» со ссылкой на координатора российского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, главной целью российских войск стало судно с военными поставками из стран НАТО, находившееся в порту. В результате атаки груз затонул, однако само судно не было полностью уничтожено. Часть груза вывалилась в воды Дуная. Поврежденная баржа, сильно накренившись, ушла в сторону Румынии.

Одновременно с этим беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали портовую подстанцию, из-за чего в городе временно отсутствовало электричество. Также под удар попала база хранения безэкипажных катеров украинских военно-морских сил (ВМС).

Кроме того, российские военные наносили удары наносились по автобазе коммунальщиков, которую, по данным источников, ВСУ приспособили под стоянку техники противовоздушной обороны (ПВО). В результате попаданий «Гераней» уничтожены две немецкие зенитные системы, находившиеся на вооружении украинской армии: IRIS-T и Gepard.

Ранее сообщалось, что силы ПВО и Черноморского флота сбили 27 дронов ВСУ, летевших на Севастополь.