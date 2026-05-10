Касаткина заявила о желании вернуться в Россию

Российская теннисистка, ныне выступающая под флагом Австралии, Дарья Касаткина заявила, что хотела бы вернуться в Россию, сообщает «Газета.Ru». Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу BB Tennis после своего вылета с Открытого чемпионата Австралии.

Спортсменка отметила, что это сложный вопрос. Она не уверена, что ее ждут на родине, за исключением родителей. При этом Касаткина подчеркнула, что никогда не говорила, что не хочет возвращаться.

«Конечно, когда-нибудь хотелось бы туда вернуться. Естественно. Посмотреть, как там все будет. На данный момент это, конечно, очень сложный вопрос», — сказала теннисистка.

Напомним, Касаткина стала гражданкой Австралии 17 января. О решении сменить спортивное гражданство официально стало известно в конце марта 2025 года. До этого момента она представляла Россию на международных соревнованиях.

В декабре 2025 года, уже получив австралийский паспорт, Касаткина заявила, что гордится возможностью представлять свою новую страну.

Спортивные результаты Касаткиной в начале 2026 года оказались неудачными. 20 января она не сумела выйти во второй круг Australian Open. В матче первого круга россиянка (хотя формально уже австралийка) проиграла Николе Бартуньковой из Чехии. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась в трех сетах со счетом 7:6 (9:7), 0:6, 6:3.

