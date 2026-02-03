Урок верности на века: зампред ВРНС Иванов — о подвиге святых, чью память чтят 3 февраля

Как отметил Иванов, жизнь и заветы святых несут современникам ключевое наставление. Максим Исповедник являет пример принципиальной твердости в вопросах вероучения, даже если заблуждение исходит от высших властей мира сего. Максим Грек же дает образец мужества и прямоты перед любыми земными правителями, демонстрируя готовность принять страдания во имя отстаивания истины.

«Оба святых, один — перед лицом императора и патриарха, другой — перед лицом великого князя и церковных властей, предпочли темницу и пытки молчаливому согласию с неправдой. Их подвиг напоминает, что долг христианина — быть „солью земли“ и „светом мира“, даже когда это влечет за собой крест. Пусть их молитвенное предстательство укрепит всех нас в стоянии за правду Божию и в мужестве христианского свидетельства в любых обстоятельствах», — рассказал зампред ВРНС.

По словам эксперта, в VII столетии, когда в Византийской империи получила широкое распространение и официальную поддержку монофелитская ересь, отвергающая наличие человеческой воли в Иисусе Христе, учение заняло даже патриарший престол. Преподобный Максим Исповедник выступил с бескомпромиссным противостоянием. Он в одиночку бросил вызов ложной доктрине, которая на тот момент казалась поддержанной всем авторитетом империи и церковной иерархии.

Преподобный Максим Грек прибыл на Русь по приглашению великого князя Василия III, который нуждался в его глубоких познаниях для перевода важных церковных текстов. Однако вместе с ученостью он привез и горячую ревность о безукоризненной чистоте христианского вероучения, пояснил эксперт.

