Смерть от переутомления: как IT компания в Китае оказалась под судом из-за нагрузок
Toutiao: родственники захотели компенсацию за смерть сотрудника от работы
В Гуанчжоу начался судебный процесс по делу о смерти 32-летнего руководителя IT-отдела компании Guangzhou Shikun Electronic Technology. Родственники погибшего утверждают, что фатальный исход стал следствием критических переработок и постоянного стресса, и требуют признать ранее достигнутое соглашение о выплатах недействительным. Об этом сообщает Toutiao, передает Газета.ру.
Причины конфликта и условия труда
Согласно материалам дела, после перевода в новое подразделение в 2024 году интенсивность работы сотрудника существенно возросла. Семья утверждает, что из-за хронической нехватки персонала программист был вынужден совмещать несколько должностей, работая допоздна и оставаясь в состоянии постоянной «боевой готовности». Родственники настаивают на том, что смерть стала прямым результатом нерационального распределения рабочей нагрузки и отсутствия полноценного отдыха.
Юридическое противостояние
Ситуация осложняется спором вокруг уже выплаченных средств:
- Гуманитарная помощь. Ранее компания и профсоюз выплатили семье погибшего 450 тыс. юаней.
- Иск супруги. Жена программиста подала отдельный иск с требованием аннулировать это соглашение, полагая, что предложенная сумма не является справедливой компенсацией за потерю близкого человека.
- Дополнительные требования. Родственники требуют взыскать с работодателя еще 100 тыс. юаней в качестве компенсации морального вреда.
Неуважение к памяти
Помимо обвинений в несоблюдении трудового законодательства, семья выдвинула претензии относительно обращения с личными вещами погибшего. Супруга утверждает, что после смерти программиста его рабочие и личные предметы были утрачены или повреждены, что она расценивает как проявление неуважения к памяти мужа со стороны руководства IT-компании. Данный факт стал отдельным пунктом в списке претензий к работодателю.