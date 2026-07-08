Больше никакой бумаги: квитанции ЖКХ теперь будут приходить на Госуслуги

Россияне смогут получать электронные платежные документы за жилищно-коммунальные услуги прямо в личный кабинет на портале «Госуслуги». Соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях, что позволит отказаться от использования бумажных квитанций и упростит процесс оплаты услуг, пишут Известия .

Как будет работать новая система

Согласно принятым нормам, переход на электронный формат взаимодействия будет происходить по принципу «по умолчанию» для пользователей портала:

Автоматическое информирование: Квитанции будут направляться в личный кабинет на «Госуслугах» тем гражданам, которые зарегистрированы в системе и не заявили об отказе от получения электронных документов.

Юридическая значимость: Электронная доставка квитанции будет считаться надлежащим уведомлением потребителя. В случае выбора такого способа получения документов рассылка их бумажных дубликатов прекращается.

Дополнительные меры поддержки «Почты России»

Законопроект является частью масштабного комплекса мер, направленных на поддержку федерального почтового оператора. Одним из ключевых положений документа стал запрет для банков взимать комиссии с «Почты России» при приеме от граждан электронных платежей за жилищно-коммунальные услуги. Это нововведение направлено на сохранение доступности финансовых операций для населения при оплате счетов через почтовые отделения.