Провокация лоли-стилем: школьницу в чулках отчитали за скандальный образ на выпускном

Выпускной в таганрогской школе № 39 запомнился не только аттестатами, но и громким скандалом. Девятиклассница пришла на церемонию в откровенном наряде в стиле «японской куклы» — с чулками-сеткой и мини-платьем. Педсостав креатив не оценил, а в соцсетях разгорелись споры. Семья школьницы теперь планирует перевести дочь в другую школу или колледж, узнала редакция gazetametro.ru .

Июнь для выпускников — время нервное: экзамены, прощание со школой, выпускной. В Таганроге этот период отметился скандалом, который не утихает до сих пор. Девятиклассница из школы № 39 пришла на вручение аттестатов в мини-платье и чулках-сетке, создав образ «японской куклы». Пользователи соцсетей разделились на два лагеря, а педагоги провели с мамой школьницы беседу.

Замдиректора по учебно-воспитательной работе Лилия Плахатнюк факт разговора опровергла и заявила, что претензий к ученице у школы нет. Она отметила, что наряд выбирали родители, а директор физически не мог отследить всех 100 выпускников. Девушка получила аттестат и вышла на сцену без препятствий. Однако школа может пересмотреть отношение к нарядам в следующем году и выпустить положение о внешнем виде на торжественных мероприятиях.

Мама выпускницы Регина рассказала, что классный руководитель, увидев дочь, с криком начала отчитывать ее. Женщина сразу пошла к директору жаловаться. По словам матери, никаких ограничений на внешний вид в школе не озвучивали.

«Мне неприятно вовсе не из-за выпадов в сторону родителей, а из-за того, что взрослые люди могут позволить себе оскорблять ребенка и писать непристойности», — добавила она.

Инцидент удалось разрешить, и дочь вышла на сцену в выбранном платье. Но семья решила забрать документы из школы из-за классного руководителя, который останется в 10-м классе. Мама школьницы отметила, что дочь к скандалу отнеслась спокойно.