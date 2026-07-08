Отдала 9 миллионов и получила сувениры: как мошенники обманули женщину в Ульяновске
МВД: жительница Ульяновска отдала мошенникам более 9 млн рублей
В Ульяновске правоохранительные органы расследуют крупное мошенничество, жертвой которого стала местная жительница. Поддавшись на уловки злоумышленников, выдававших себя за сотрудников силовых структур, женщина передала преступникам все свои накопления, получив в качестве имитации «возврата средств» пакет с сувенирной продукцией, передает Газета.ру.
Схема обмана
Преступники использовали классическую психологическую манипуляцию, связавшись с потерпевшей по телефону. Представившись правоохранителями, они убедили женщину, что ее денежные средства якобы находятся под угрозой: счета были скомпрометированы террористическими организациями, а на руках у нее находятся фальшивые банкноты.
Этапы совершения преступления:
- Первый контакт. После внушения страха женщина сняла со своего счета 3,3 млн и передала их курьеру.
- Усиление давления. Вскоре после первой передачи аферисты убедили ее, что деньги, которые якобы проверялись, оказались поддельными.
- Финал обмана. Потерпевшую убедили снять оставшиеся 5,9 млн рублей. Взамен передачи этой суммы злоумышленники вручили ей пакет, в котором находились «билеты банка приколов» и поддельный документ — «постановление о проведении экспертизы».
Итоги и расследование
Общая сумма ущерба составила 9,2 млн. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В региональном УМВД подчеркивают, что расследование продолжается, а правоохранительные органы вновь напоминают гражданам о необходимости соблюдать бдительность и не совершать никаких финансовых операций по указанию лиц, звонящих по телефону, кем бы они ни представлялись.