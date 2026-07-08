Отдала 9 миллионов и получила сувениры: как мошенники обманули женщину в Ульяновске

В Ульяновске правоохранительные органы расследуют крупное мошенничество, жертвой которого стала местная жительница. Поддавшись на уловки злоумышленников, выдававших себя за сотрудников силовых структур, женщина передала преступникам все свои накопления, получив в качестве имитации «возврата средств» пакет с сувенирной продукцией, передает Газета.ру.

Схема обмана

Преступники использовали классическую психологическую манипуляцию, связавшись с потерпевшей по телефону. Представившись правоохранителями, они убедили женщину, что ее денежные средства якобы находятся под угрозой: счета были скомпрометированы террористическими организациями, а на руках у нее находятся фальшивые банкноты.

Этапы совершения преступления:

Первый контакт. После внушения страха женщина сняла со своего счета 3,3 млн и передала их курьеру.

Усиление давления. Вскоре после первой передачи аферисты убедили ее, что деньги, которые якобы проверялись, оказались поддельными.

Финал обмана. Потерпевшую убедили снять оставшиеся 5,9 млн рублей. Взамен передачи этой суммы злоумышленники вручили ей пакет, в котором находились «билеты банка приколов» и поддельный документ — «постановление о проведении экспертизы».

Итоги и расследование

Общая сумма ущерба составила 9,2 млн. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В региональном УМВД подчеркивают, что расследование продолжается, а правоохранительные органы вновь напоминают гражданам о необходимости соблюдать бдительность и не совершать никаких финансовых операций по указанию лиц, звонящих по телефону, кем бы они ни представлялись.