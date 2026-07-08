Смертельная ловушка: как халатность няни привела к гибели двухлетнего малыша

Трагический инцидент произошел в городе Халландейл-Бич, штат Флорида: двухлетний мальчик скончался после того, как няня по неосторожности оставила его в припаркованной машине в жаркую погоду. На данный момент правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств случившегося, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет Газета.ру со ссылкой на CBS News.

Детали трагедии

Инцидент был зафиксирован 5 июля. По версии следствия, няня, ответственная за присмотр за ребенком, прибыла к месту своего проживания, но в суматохе забыла проверить заднее сиденье автомобиля, где оставался малыш. Ребенок провел в закрытой машине длительное время при экстремальной температуре: в тот день столбики термометров в регионе достигали 32°C, а с учетом влажности индекс жары был еще выше.

Позже женщина доставила ребенка в больницу, однако врачи, несмотря на все усилия, констатировали смерть и не смогли провести реанимацию.

Ход расследования

Полиция Халландейл-Бич продолжает сбор доказательств и опрос свидетелей. Главный вопрос для следствия — установить точное время, которое ребенок провел в «ловушке», и оценить степень халатности няни. Решение о предъявлении обвинений будет принимать прокуратура штата после завершения всех необходимых процедур и экспертиз.