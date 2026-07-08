Рак третьей стадии и галлюцинации: онкобольной сибирячке отказали в паллиативной помощи
Блогер из Кузбасса Созоник: родственнице с раком отказали в паллиативной помощи
Фото: [istockphoto.com/gorogenkoff]
Кузбасский блогер Настя Созоник обратилась к подписчикам с просьбой о помощи. Жена ее брата, у которой диагностирован рак шейки матки третьей стадии, находится в Новосибирске. Состояние женщины ухудшается: метастазы распространяются, начался отек и появились галлюцинации, пишет VSE42.Ru со ссылкой на Mash Siberia.
По словам блогера, заболевание продолжает прогрессировать. У женщины начался отек, вероятно затронувший мозг, поскольку появились галлюцинации. Родственникам отказали в паллиативной помощи даже в частных медицинских центрах. Вызовы скорой помощи, как утверждает Созоник, не приносят результата.
«Скорая разводит руками, а человек просто дома с кислородными баллонами медленно, или уже не медленно, просто умирает», — рассказала блогер.
Близкие больной просят о помощи и привлекают внимание к ситуации в надежде, что женщина сможет получить необходимое лечение.