Рак третьей стадии и галлюцинации: онкобольной сибирячке отказали в паллиативной помощи

Кузбасский блогер Настя Созоник обратилась к подписчикам с просьбой о помощи. Жена ее брата, у которой диагностирован рак шейки матки третьей стадии, находится в Новосибирске. Состояние женщины ухудшается: метастазы распространяются, начался отек и появились галлюцинации, пишет VSE42.Ru со ссылкой на Mash Siberia.

По словам блогера, заболевание продолжает прогрессировать. У женщины начался отек, вероятно затронувший мозг, поскольку появились галлюцинации. Родственникам отказали в паллиативной помощи даже в частных медицинских центрах. Вызовы скорой помощи, как утверждает Созоник, не приносят результата.

«Скорая разводит руками, а человек просто дома с кислородными баллонами медленно, или уже не медленно, просто умирает», — рассказала блогер.

Близкие больной просят о помощи и привлекают внимание к ситуации в надежде, что женщина сможет получить необходимое лечение.