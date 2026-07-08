Работа над демографией: сколько детей удалось сохранить в Удмуртии за полгода

Министерство здравоохранения Удмуртии подвело итоги работы кабинетов медико-социальной поддержки за первое полугодие 2026 года. Благодаря профессиональным консультациям и психологической помощи 254 женщины приняли решение отказаться от искусственного прерывания беременности, пишет udm-info.ru.

Поддержка репродуктивного выбора

В женских консультациях региона функционируют специализированные кабинеты, где врачи и психологи работают с пациентками, оказавшимися в ситуации «трудного репродуктивного выбора». Специалисты проводят комплексные консультации, в ходе которых разъясняют медицинские последствия абортов, а также информируют будущих матерей о существующих мерах государственной социальной поддержки, льготах и пособиях.

Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин отметил, что именно индивидуальный подход и помощь в преодолении жизненных трудностей позволили спасти жизни 254 детей всего за шесть месяцев текущего года.

Развитие программ помощи родителям

Помимо профилактики прерывания беременности, регион активно поддерживает семьи, сталкивающиеся с трудностями при зачатии. В Удмуртии действуют программы помощи, включающие: