Работа над демографией: сколько детей удалось сохранить в Удмуртии за полгода

Минздрав: в Удмуртии 254 женщины отказались от аборта после консультаций

Общество

Министерство здравоохранения Удмуртии подвело итоги работы кабинетов медико-социальной поддержки за первое полугодие 2026 года. Благодаря профессиональным консультациям и психологической помощи 254 женщины приняли решение отказаться от искусственного прерывания беременности, пишет udm-info.ru.

Поддержка репродуктивного выбора

В женских консультациях региона функционируют специализированные кабинеты, где врачи и психологи работают с пациентками, оказавшимися в ситуации «трудного репродуктивного выбора». Специалисты проводят комплексные консультации, в ходе которых разъясняют медицинские последствия абортов, а также информируют будущих матерей о существующих мерах государственной социальной поддержки, льготах и пособиях.

Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин отметил, что именно индивидуальный подход и помощь в преодолении жизненных трудностей позволили спасти жизни 254 детей всего за шесть месяцев текущего года.

Развитие программ помощи родителям

Помимо профилактики прерывания беременности, регион активно поддерживает семьи, сталкивающиеся с трудностями при зачатии. В Удмуртии действуют программы помощи, включающие:

  • Бесплатное ЭКО. За первое полугодие в республике проведено 562 цикла экстракорпорального оплодотворения.
  • Доступность процедур. Подготовка к ЭКО для желающих стать родителями осуществляется бесплатно; данной возможностью уже воспользовались 452 пары.
  • Финансовая поддержка. Глава республики Александр Бречалов подчеркнул, что сохранение населения является стратегическим приоритетом. В 2026 году на социальную поддержку семей с детьми выделено 7,2 млрд рублей, что позволит охватить помощью более 120 тысяч семей.

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