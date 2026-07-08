Путин поручил кабмину ускорить решение проблем с топливом в регионах

Президент Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное работе энергетического и транспортного секторов, подчеркнув, что временные сложности с топливообеспечением носят искусственный характер, а энергосистема страны обладает значительным запасом прочности. Об этом пишет ТАСС .

Меры по обеспечению внутреннего рынка

Президент заявил, что попытки внешних сил дестабилизировать российскую экономику и создать нервозность в обществе обречены на провал. Владимир Путин потребовал от крупных нефтяных компаний не ограничиваться распределением топлива внутри своих сетей, а обеспечивать ресурсом независимые автозаправочные станции.

Вице-премьер Александр Новак доложил, что правительство уже приняло ряд оперативных решений:

увеличена загрузка НПЗ и перенесены сроки плановых ремонтов;

введен запрет на экспорт дизельного топлива для перенаправления объемов на внутренний рынок;

запущен импорт нефтепродуктов, для чего проработаны скидки на железнодорожные тарифы;

внесены корректировки в Налоговый кодекс для стимулирования дополнительных поставок.

По словам вице-премьера, принятые меры позволили частично стабилизировать обстановку, несмотря на ажиотажный спрос, который вырос на треть по сравнению с прошлым годом.

Ситуация в Крыму и транспортная логистика

Особое внимание на совещании уделили обеспечению Крыма. Президент призвал чиновников не ограничиваться формальным «рассмотрением» вопросов, а принимать решения максимально оперативно. В связи со сложной логистикой стоимость топлива на полуострове выше, чем в других субъектах, поэтому власти совместно с ФАС прорабатывают вопрос предоставления соответствующих субсидий.

Глава Минтранса Андрей Никитин отчитался, что транспортный комплекс страны функционирует штатно. Для ускорения доставки горючего для бензовозов организованы «зеленые коридоры». Несмотря на внешние вызовы, пассажирские перевозки осуществляются по расписанию, а объемы пассажиропотока на железной дороге в июне выросли более чем на 4% к уровню прошлого года.