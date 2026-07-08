Обгон на встречке: россиянин пойдет под суд за смертельное ДТП на трассе

Уголовное дело 33-летнего жителя Тульской области, обвиняемого в смертельном ДТП, передано в суд. Об этом пишет «ТУЛАСМИ» .

ДТП произошло 5 мая текущего года. Водитель на трассе «Болохово-Шварцевский» в Киреевском районе решил пойти на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Встречная полоса оказалась занята — автомобиль «Lada Largus» с тремя людьми в салоне получил сокрушительный удар.

Все трое пассажиров отечественного автомобиля получили тяжелейшие травмы. Медики были бессильны — люди скончались на месте или по пути в больницу.

Киреевский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело передано в Киреевский районный суд. Водителю, рискнувшему чужими жизнями ради нескольких секунд, предстоит ответить по всей строгости закона.