Обгон на встречке: россиянин пойдет под суд за смертельное ДТП на трассе
Пошедшего на обгон туляка отправили под суд за ДТП с тремя погибшими
Фото: [прокуратура Тульской области]
Уголовное дело 33-летнего жителя Тульской области, обвиняемого в смертельном ДТП, передано в суд. Об этом пишет «ТУЛАСМИ».
ДТП произошло 5 мая текущего года. Водитель на трассе «Болохово-Шварцевский» в Киреевском районе решил пойти на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Встречная полоса оказалась занята — автомобиль «Lada Largus» с тремя людьми в салоне получил сокрушительный удар.
Все трое пассажиров отечественного автомобиля получили тяжелейшие травмы. Медики были бессильны — люди скончались на месте или по пути в больницу.
Киреевский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело передано в Киреевский районный суд. Водителю, рискнувшему чужими жизнями ради нескольких секунд, предстоит ответить по всей строгости закона.