Ушиб или перелом: Педиатр рассказал, когда родителям стоит обратиться в больницу

Дети часто болеют и травмируются, но в зимний период времени для этого создается еще больше условий. Заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы Минздрава России Александр Саутенко рассказал, как отличить перелом от ушиба, а также в каких случаях необходимо экстренно обратиться за квалифицированной помощью, сообщает агентство «РИА Новости» .

В травмпункт необходимо обратиться, если у ребенка появился отек и сильный болевой синдром, движение в суставе нарушено. Предварительно рекомендовано зафиксировать конечность.

Симптомы перелома и ушиба схожи. Часто без снимка рентгена определить диагноз невозможно. Однако, переживать не стоит, если боль и отек незначительные. В таком случае необходимо наложить на место удара лед и несколько часов следить, чтобы конечность была в возвышенном положении.

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Кандидат медицинских наук рекомендует заранее предотвращать проблему. Например, выбирая горку для катания, обращать внимание на ее спуск. Важно напоминать ребенку о правилах безопасности: за санки стоит держаться крепко, а двигаться в направлении против санок нельзя.

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