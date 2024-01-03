Нисо Одинаева рассказала, как провести новогодние каникулы с пользой для ребенка

Главный педиатр Подмосковья директор НИКИ детства, Нисо Одинаева призывает провести новогодние каникулы с пользой для ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

«Важно поддерживать примерно одинаковое время подъема и отхода ко сну. Следите за тем, чтобы у подростков не менялись местами день и ночь, а также не забывайте о дневном сне для маленьких детей. Взрослым желательно отказаться от алкоголя, ведь за праздничным весельем легко забыть о тех или иных рисках для здоровья ребенка», — отметила Нисо Одинаева.

Праздники всегда сопровождаются огромным количеством сладких подарков, однако конфеты не должны становиться основной едой ребенка. Режим питания — завтрак, обед, полдник и ужин — важно сохранять таким же, как всегда. Помните о том, что избыток жирной и высококалорийной пищи может вызвать нарушения пищеварения, а обилие шоколада и мандаринов — спровоцировать аллергическую реакцию.

Также стоит воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. По возможности выбирайте мероприятия, проходящие на открытом воздухе, а походы на спектакли и в торговые центры заменяйте катанием на лыжах, коньках и другими видами активного отдыха.