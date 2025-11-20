«Ушла шить трусы»: популярный блогер-миллионник из Подмосковья рассказала о карьере

Блогер-миллионник из Орехово-Зуево Юлия Демина рассказала REGIONS, как начала вести блог. Политолог и юрист по образованию, она посвятила пять лет юридической деятельности. Затем резко сменила профиль.

«Я „выгорела“ и ушла шить трусы, затем научилась также создавать корсеты. Я и сейчас этим занимаюсь, и до роста блога это был мой основной заработок», — рассказала REGIONS Юлия.

Юлия занимается пошивом нижнего белья. Она до сих принимает заказы. Кроме того, девушка изготавливает вещи для дома. В свободное время любит читать. Много времени посвящает любимой семье — мужу и дочери, с которыми путешествует. В семье есть домашние питомцы.

Девушка рассказала, что начала вести блог несколько лет назад. Развивать проект с коммерческой точки зрения в планах не было. Юлии нравилось рассказывать разные истории и получать отклик от близких людей. Расширять аудиторию мотивировала подруга.

«Все закончилось тем, что в феврале этого года подруга приехала в гости, поругала меня и сказала, чтобы я обязательно занялась рилсами. Я ее послушалась», — объясняет блогер.

В блоге девушка рассказывает о личной жизни. Ее отец подарил на свадьбу квартиру. Семейная пара делала ремонт. Когда все было практически готово к новой жизни, отец решил забрать подарок. Теперь родственники не общаются. История не оставила равнодушными многих подписчиков: блог начал набирать больше просмотров. Юлия рассказывает обо всем: о борьбе с тараканами на съемной квартире, о вкусном рецепте салата «Оливье», о личных наблюдениях.

«Например, рилсы про то, как ванна, находившаяся в ужасном после ремонта, приобретает новый виды, мотивируют людей, заряжает их на то, чтобы сделать что-то подобное», — отметила блогер.

