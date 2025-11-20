Подмосковные блогеры стали победителями трека «Министерство контента»

Подмосковные блогеры – педагог и журналист Елена Удовенко и врач акушер-гинеколог Динар Габдрахманов – вошли в число победителей трека «Министерство контента» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», в общей сложности в числе лучших оказались 30 участников из 15 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Программа была создана проектом «ТопБЛОГ» и Мастерской управления «Сенеж» совместно с пятью министерствами. Участникам нужно было разработать инициативы с современными медиаподходами к ключевым темам и проблемам отраслей. На участие в проекте подали более 8,5 тыс. заявок из всех регионов России. После отбора 700 участников прошли программу допобразования, 150 – вошли в команды федеральных министерств.

«Для Президентской платформы «Россия – страна возможностей» трек стал подтверждением того, что государственная коммуникация может опираться на профессиональное медиасообщество», – сказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Подмосковный участник Динар Габдрахманов разрабатывал медиапроект «Будь мужиком!» направления «Здоровье» Минздрава России, инициатива направлена на формирование современной мужской модели поведения. Блогер Елена Удовенко участвовала в разработке и презентации медиапроекта направления «Культура и творчество» Минкульта РФ под названием «Точки Культуры», он направлен на вовлечение подростков в культурную среду через создание собственного контента.

Отметим, что проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.