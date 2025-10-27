Установлена личность россиянина, который позировал в лифте перед камерами с ножом

В Кузбассе установили личность мужчины, который катался в лифте многоэтажного дома с одного этажа на другой с ножом в руках, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, об инциденте рассказали местные телеграм-каналы. Подписчики считают, что избежать трагедии удалось, потому что в лифт не зашел никто из жильцов дома или их гостей. Многим показалось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения: глаза казались странными. Он смотрел странным взглядом, поднимал нож, оттопыривая мизинец. Предположения горожан оправдались. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины и провели медицинское освидетельствование.

По данным издания, анализы подтвердили наличие в организме запрещенных препаратов. 34-летний задержанный также не отрицает факт употребления. Он признался, что не знает, с какой целью ездил в лифте с ножом.

По информации издания, против задержанного составлен протокол об административном правонарушении. Суд назначил жителю кузбасского города Белово арест сроком на пять суток.

