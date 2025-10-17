Жителям Подмосковья рассказали об автобусных маршрутах, следующих до грибных мест

В АО «Мострансавто» и Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали жителям региона об автобусных маршрутах, следующих до мест сбора грибов.

К примеру, до Кучинского лесопарка в Балашихе можно добраться на автобусе № 20 «Балашиха-2 — Агрогородок». Необходимая остановка — «НИИ Радио». До Селиванихи в Истре следуют маршруты № 44 и № 45.

Полный список маршрутов до мест, где можно собрать грибы, представлен здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что компании АО «Мострансавто» передали 20 новых автобусов.