Утреннее ДТП у кинотеатра с участием Mazda и Volkswagen оставило после себя смятые капоты

По информации издания, об аварии с участием двух автомобилей иностранного производства стало известно из сообщения местного телеграм-канала. Очевидцы показали состояние автомобилей: сработали подушки безопасности, поврежден металл, разбиты фары, смяты капоты обоих машины, государственные номера съехали. По информации горожан, ДТП произошло в пятницу, 24 октября, на перекрестке. Движение на участке после ДТП было затруднено.

В отделении БДД ГАИ Кемерово корреспонденту Сибдепо подтвердили информацию о ДТП. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Водители и пассажиры не пострадали: в госпитализации необходимости нет.

По информации БДД ГАИ, на месте аварии находятся сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все детали инцидента. Авария произошла в 08:00. Столкнулись Mazda Demio и Volkswagen Polo. Что стало причиной и кто виноват, выясняют правоохранители.

